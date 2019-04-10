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Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme

10.04.2019 12:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından ilk kez bir araya geldi. Başkan Erdoğan, saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'yi kabul etti.


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