Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından ilk kez bir araya geldi. Başkan Erdoğan, saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme10.04.2019 12:52
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