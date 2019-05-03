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Başkan Erdoğan: İhracatımız 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı

03.05.2019 17:20

Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan,"Geçen ay itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84,4'e ulaştı." dedi.


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