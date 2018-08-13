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Başkan Erdoğan: İhanet şebekeleri spekülasyon yapıyor

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden spekülasyon yaratanlara gereken bedelin ödetileceğini söyledi.

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