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Başkan Erdoğan: İçimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına duyacağız

27.04.2019 11:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''İçimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına duyacağız. Şöyle bir şey konuşuluyor. "AK Parti umudunu kesti" Şunu çok açık net söyleyeyim. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz'' dedi.


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