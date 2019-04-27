Haberler Web TV Başkan Erdoğan: İçimizde de bize yanlış yapanlar oldu

Başkan Erdoğan: İçimizde de bize yanlış yapanlar oldu

27.04.2019 12:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''İçimizde de bize yanlış yapanların olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Bu yeni bir şey değil, ilk insandan başlayan bir süreç... Maalesef içimizde belli seviyeye, noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur cinsten değil'' dedi.


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