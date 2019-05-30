Başkan Erdoğan: Hukuk eğitimi süresi 5 yıla çıkarılacak

Başkan Erdoğan, "Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkarılmasını öngörüyoruz. Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, "Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkarılmasını öngörüyoruz. Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek." diye konuştu.
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