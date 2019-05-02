Haberler Web TV Başkan Erdoğan hububat alım fiyatlarını açıkladı

Başkan Erdoğan hububat alım fiyatlarını açıkladı

02.05.2019 13:16

Başkan Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'ndaki konuşmasında hububat alım fiyatlarını açıkladı. Ekmeklik buğdayda yüzde 29, kaliteli buğdayda yüzde 4, arpa da ise yüzde 33 fiyat artışına gidildi.


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