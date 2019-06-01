Başkan Erdoğan: Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden daha mühim değil 01.06.2019 01:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler’de düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi Programı’nda hitap etti. Konuşmasında "Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir." diyen Erdoğan, " Irak'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayan bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları her daim muzaffer kılsın diyorum." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Erdoğan, "Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor." şeklinde konuştu.