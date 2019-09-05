Başkan Erdoğan: Hiçbir şehrimiz fitne fücura izin vermeyecektir 05.09.2019 12:35

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Hiçbir şehrimizin fitne fücur tacirlerine izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Millet bizden hizmet bekliyor. Hiç kimse AK Parti'nin bileğini bükemez." ifadelerini kullandı.