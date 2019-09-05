Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Hiçbir şehrimizin fitne fücur tacirlerine izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Millet bizden hizmet bekliyor. Hiç kimse AK Parti'nin bileğini bükemez." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Hiçbir şehrimiz fitne fücura izin vermeyecektir05.09.2019 12:35
- İBB'den kara propaganda! İşte CHP'nin "İBB'de israf" algısını çürüten rakamlar
- Vatandaştan HDP'ye büyük şok! Kayyum protestosu yapmak istediler, tepkiyle karşılaştılar
- Altın fiyatları son durum: 5 Eylül 22 ayar bilezik gramı, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatı
- Dolarda son dakika gelişmesi! 5 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
- Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Üçüncü sondaj gemimiz söz konusu olabilir
- Başkan Erdoğan: Hiçbir şehrimiz fitne fücura izin vermeyecektir
- İşte CHP'nin "İBB'de israf" algısını çürüten rakamlar
- Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci resti: 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
- Şırnak'ta PKK'dan kaçıp Jandarmaya teslim olan kız çocukları gördükleri işkenceyi anlattı (Video)
- İmamoğlu'dan skandal karar! Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman, İBB yönetimine atandı
- Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: "2020'nin baharına kadar..."
- Başkan Erdoğan'ın nükleer silah ile ilgili sözleri dünya gündemine oturdu! Son dakika olarak geçtiler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.