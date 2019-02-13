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Başkan Erdoğan: Hiç Kayseri ile Beypazarı mukayese edilebilir mi?

13.02.2019 17:19

Mamak'ta toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, ''Ankara'da Çevre Şehircilik Bakanımız, daha önce 5 dönem Kayseri'de büyükşehir belediye başkanı yapmış olan Mehmet Özhaseki beyefendi kardeşimizi Ankara'ya büyükşehir belediye başkanı olarak gösterdik. Haseki'nin başarılarını Kayserililere sorun. Şimdi bu büyük birikimi Ankara'ya kazandırıyoruz'' dedi.


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