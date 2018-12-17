Başkan Erdoğan: "Hesabı sorulacak" 17 Aralık 2018, Pazartesi

Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara-Konya YHT'nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşanan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamında yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır.