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Başkan Erdoğan: Herkes haddini bilecek (Video)

18.06.2019 16:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. İstanbul'da yapılacak seçimlerden Mursi'nin şehit olmasına kadar birçok konuya değinen Erdoğan, Binali Yıldırım'ın rakibine de seslendi. Türk polisi ve valisine küfredilmesine değinen Başkan Erdoğan, "Herkes haddini bilecek. Bunların hesabını soracağız" dedi.


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