Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır

Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır

11.03.2019 14:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şırnak'ta halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Şırnak'ı Antalya'dan, Bursa'dan, Hakkari'den ayrı düşünmeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın birdir.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları