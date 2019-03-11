Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır 11.03.2019 14:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şırnak'ta halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Şırnak'ı Antalya'dan, Bursa'dan, Hakkari'den ayrı düşünmeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın birdir.'' dedi.