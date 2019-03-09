Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Siyaset özünde bir yarıştır, rekabettir. İnsanları ortak idealler etrafında bir araya getirme sanatıdır. Siyaset kutuplaştırmak için değil gönülleri buluşturmak için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirimizi kırdırmanın aracı haline getiriyorsa; PKK'nın desteklediği HDP gibi... Açık söylüyorum onlar bu millete ihanet içindedir. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil siyasetin itibarını da yok ediyor demektir.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, siyasetin itibarını yok ediyor demektir09.03.2019 14:43
- Başkan Erdoğan: Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, siyasetin itibarını yok ediyor demektir
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