Trump bana siz DEAŞ'ı temizler misiniz diye sordu. Temizleriz dedik ve lojistik destek vermelerini istedik. Sonrasında ise çekilmeye başladılar. Fırat'ın doğusunda tüm itirazımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski almaya itiyor. Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı görüşü paylaştığımızı gördük. Gelişmeler Fırat'ın doğusundaki operasyonda bizi beklemeye yöneltti ama bu ucu açık bir bekleme değil. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında PKK ve DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz, bu böyle bilinsin.
Başkan Erdoğan: "Hem PKK'yı hem DEAŞ'ı temizleyeceğiz21 Aralık 2018, Cuma
- Teröristlerin saklandığı mağaraya bomba yağdı
- Gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
- Başkan Erdoğan: "Hem PKK'yı hem DEAŞ'ı temizleyeceğiz
- Başkan Erdoğan: "Türkiye destan yazıyor"
- Başkan Erdoğan: "Türkiye küllerinden yeniden doğdu"
- Antalya'da anne dehşeti! 'İntikamımı böyle alırım'
- Teröristler kendilerini görüntüleyen TRT dronuna ateş açtı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye kararı ile ilgili flaş açıklama
- Yıldırım ile Bahçeli arasında kritik görüşme sona erdi
- Yıldırım ile Bahçeli arasında kritik görüşme!
- Suriyelilerden TSK'ya destek yürüyüşü
- Halk otobüsünde yumruklu kavga
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.