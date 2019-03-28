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Başkan Erdoğan: HDP, PKK'nın siyaset kanadıdır

28.03.2019 14:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, ''HDP malum, PKK'nın siyaset kanadıdır. Zaman zaman siyaset kanalı olmayı dahi hazmedemeyip; mesela çıkıyor kadın diyor ki "Biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık" diyor. Oraya sırtını dayadığını söylüyor. Bunlar akıllı bir siyasetçi olsa, sırtını oraya dayasan bile bunu söyleme. Bunu söyleyecek duruma geldiler. Aynı şey Demirtaş… Ne diyor? "Biz bölücü örgüt başının heykelini dikeceğiz" diyor. Bu adamlar şirazesinden çıkmış. Bunları izah etmemiz için daha başka bir şeye gerek yok.'' dedi.


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