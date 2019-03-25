Başkan Erdoğan: HDP İstiklal marşımızın bayrağımızın düşmanıdır 25.03.2019 15:54

Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Her kim ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Adalar'da Bay Kemal de orada, HDP'li biri İstiklal Marşı söylemiyor. Çünkü HDP marşımızın bayrağımızın düşmanıdır. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara gereken dersi 31 Mart'ta vereceğiz.'' dedi.