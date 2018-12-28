Başkan Erdoğan Hazreti Nebi'nin sözleriyle gençlere tavsiye vermişti! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Nebi'nin Aleyhissalatu Vesselamın bir yolculuk esnasında arkasında oturan genç yeğeni Abdullah Bin Abbas'a yaptığı tavsiyeleri aktararak gençlere seslenmişti. Başkan Erdoğan'ın Hazreti Nebi'nin sözlerini seslendirdiği anlar büyük ilgi gördü ve klibe çevrildi. O klip sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
Başkan Erdoğan Hazreti Nebi'nin sözleriyle gençlere tavsiye vermişti! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor28 Aralık 2018, Cuma
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