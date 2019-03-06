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Başkan Erdoğan: Hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor

06.03.2019 12:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. Başkan Erdoğan, ''Kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 kiloya çıktı. Yapmamız gereken girdi maliyetlerini düşürerek, üretimi teşvik etmektir. Hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor.'' dedi.


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