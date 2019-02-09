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Başkan Erdoğan hastane ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu

09.02.2019 13:53

Başkan Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanında incelemelerde bulundu. Ardından enkazdan çıkan yararlıları ziyaret etmek için Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçti. Erdoğan ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.


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