Başkan Erdoğan: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? 19.10.2019 16:31

Son dakika haberi... Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki toplu açılış töreninde konuştu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Suriye'deki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor. Yeniden kolları sıvadık. Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış Terör örgütleri ile koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış? Ellerinde masumların kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Suriye'de öldürülen bir milyon sivili görmeyip de tepki gösterenler mi bize zincir vuracakmış? Türkiye yıllardır 4 milyon sığınmacıyı topraklarında barındırırken korkudan sınırlarının arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış? Siyasi ekonomik olarak her gün istiskal edildikleri halde onurları şile mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracakmış? Soruyorum, hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu riyakarlar bu terörist seviciler. Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış. Şaşarım akıllarına.