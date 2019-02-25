Başkan Erdoğan halkın çağrısına kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta halkın çağrısı üzerine yanlarına giderek sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.
Başkan Erdoğan halkın çağrısına kayıtsız kalmadı25.02.2019 21:40
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