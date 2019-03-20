Başkan Erdoğan: Halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur 20.03.2019 14:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın önemli projelerinden biri olan Ankapark'ın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur. Çünkü biz gönül kırmaya değil gönül yapmaya geldik. Yapmak isteyip de yapamadığımız, engellere takıldığımız dönemler de oldu. Bürokratik oligarşiden darbeci zihniyete kadar pek çok şeyle yüzleştik. Kapımıza kavgayı, ayrımcılığı, millete tepeden bakmayı asla yaklaştırmadık. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ne diyor? Oy yoksa, hizmet de, yol da yok. Böyle kibir kulelerinden olmadık. Benim belediye başkanım böyle dese kusura bakmasın kapıya koyarız.'' dedi.