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Başkan Erdoğan, halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'a sert çıktı

17 Aralık 2018, Pazartesi

Başka Erdoğan, halka "sokaklara çıkın" çağrısı yapan Fatih Portakal'a "Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni." diyerek sert çıktı.


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