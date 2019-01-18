Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler! Akşener müdahale etmedi

Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında partisinin adaylarını tanıttı. Sıra partisinin Rize Güneysu belediye başkan adayını açıklamaya gelince kirli yüzleri bir kez daha deşifre oldu. İyi Parti üyesi bir şahıs cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde partisinin Rize Güneysu adayının kürsüye çıktığı anda "Şeytanın yuvasından geliyor" diye bağırdı. İYİ Partililer ise bunu hunharca alkışladı. İP'li şahış bu sözleriyle aslen Rize Güneysulu olan Başkan Erdoğan'ı hedef alarak büyük bir küstahlığa imza attı. İYİ Parti grup toplantısındaki bu rezalete tepki yağdı. İşte o skandal görüntüler.
Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler! Akşener müdahale etmedi18 Ocak 2019, Cuma
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