Başkan Erdoğan: Hakkari'nin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz 11.03.2019 18:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'nin Hakkari mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Son 5 senede Hakkari aydınlığı da gördü terör karanlığını da… Emniyet ve huzuru da gördü sokak çetelerinin baskısını da… İnşallah bu güzel şehrimizin üstüne bir daha terör gölgesini düşürmeyeceğiz. Bu güzel şehrin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz.'' açıklamasında bulundu.