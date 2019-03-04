Başkan Erdoğan: Hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz 04.03.2019 17:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Bartın'ın bazı tapu problemleri var mıydı? Bartın'lı vatandaşlarımız bu hususta ciddi sıkıntı yaşıyordu. CHP senelerdir bu meseleyi istismar etti. Ortaya doğru dürüst hiçbir çözüm getirmedikleri halde sorunun müsebbibi bizmişiz gibi hava oluşturmaya çalıştılar. Sizlerin başınızı ağrıtan bu meseleyi çözüme kavuşturmak hamdolsun bizlere nasip oldu. Biz 2015'de oturduk, bu kanunu detaylıca çalıştık. Sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik. Türkiye taşkömürü havzasında kadastro çalışması yaparak hak sahiplerini belirledik. Bartın'da hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz.'' dedi.