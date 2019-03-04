Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Bartın'ın bazı tapu problemleri var mıydı? Bartın'lı vatandaşlarımız bu hususta ciddi sıkıntı yaşıyordu. CHP senelerdir bu meseleyi istismar etti. Ortaya doğru dürüst hiçbir çözüm getirmedikleri halde sorunun müsebbibi bizmişiz gibi hava oluşturmaya çalıştılar. Sizlerin başınızı ağrıtan bu meseleyi çözüme kavuşturmak hamdolsun bizlere nasip oldu. Biz 2015'de oturduk, bu kanunu detaylıca çalıştık. Sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik. Türkiye taşkömürü havzasında kadastro çalışması yaparak hak sahiplerini belirledik. Bartın'da hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz04.03.2019 17:38
- CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'tan LGBT propagandası
- Galatasaraylı Diagne'nin sır eşini görenler şaşkına döndü!
- Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi
- Rusya'dan ABD ile yapılan nükleer anlaşma ile ilgili flaş açıklama
- Başkan Erdoğan: Türkiye gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuştu
- Akıncı Üssü davasında flaş gelişme! "Başkan Erdoğan'a suikast girişimi Akıncı'dan yönetildi"
- Başkan Erdoğan: Bu toprakları bölmek isteyenlere hayat hakkı tanımayacağız
- Başkan Erdoğan CHP'li ismi eleştirdi! ''Şu kafaya bak! Bu adam sokak kabadayısı''
- Başkan Erdoğan: Hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz
- Başkan Erdoğan: CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık
- BB Erzurumspor teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
- Pakistan'dan Türkiye'ye teşekkür!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.