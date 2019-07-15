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Başkan Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışında konuştu

15.07.2019 23:06

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle açıldı. Başkan Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada,"Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır." dedi.


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