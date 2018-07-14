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Başkan Erdoğan Hacı Bayram Camii'nde Kuran okudu

13 Temmuz 2018, Cuma

Başkan Erdoğan, Cuma Namazı için gittiği Hacı Bayram Camii'nde Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu...

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