Başkan Erdoğan, Cuma Namazı için gittiği Hacı Bayram Camii'nde Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu...
Başkan Erdoğan Hacı Bayram Camii'nde Kuran okudu13 Temmuz 2018, Cuma
- Cumhurbaşkanlığı'ndan duygulandıran 15 Temmuz klibi
- Adnan Oktar'ın villasında şoke eden detay
- Adnan Oktar genç kızları ağına böyle düşürüyordu!
- Adnan Oktar'ın şantaj odası!
- Kırgızlar Cuma namazında Başkan Erdoğan'a böyle dua ettiler
- Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına baskın anına ait yeni görüntüler
- THY Airbus A321 Neo uçağını filosuna kattı
- Başkan Erdoğan Hacı Bayram Camii'nde Kuran okudu
- Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası'nı verdi
- Erdoğan'ın sesinden 15 Temmuz klibi
- Gazeteci Levent Gültekin'den bomba iddia
- Muharrem İnce seçmenin verdiği kampanya paralarıyla otel kapatmış!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.