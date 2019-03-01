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Başkan Erdoğan Güneysu'da vatandaşlara hitap etti

01.03.2019 21:31

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Güneysu'da rekorlara alışmıştık. İnşallah 31 Mart'ta da Güneysu'da bu rekoru kırmaya hazır mıyız?" diyerek hemşehrilerinden yeni bir rekor beklediğini söyledi.


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