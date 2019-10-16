Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu 16.10.2019 14:24

AK Parti Grup Toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Pence ve Pompeo ile görüşeceğim. ABD ziyareti gelecek heyete göre şekillenecek." dedi. Erdoğan, "Münbiç'te olma gibi bir derdimiz yok" ifadelerini kullandı.