Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

AK Parti Grup Toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Pence ve Pompeo ile görüşeceğim. ABD ziyareti gelecek heyete göre şekillenecek." dedi. Erdoğan, "Münbiç'te olma gibi bir derdimiz yok" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu16.10.2019 14:24
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