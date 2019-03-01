Başkan Erdoğan görüntülerini izletip parmağıyla işaret etti! İşte baş terörist 01.03.2019 18:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, (Sezai Temelli'nin skandal görüntüleri) ''İşte Baş terörist... Bu bir beka meselesidir. kimlere karşı hani bir tane mutabakat kurmuşlar ya kim var burada CHP var. kim var burada bölücü terör örgütünün desteklediği parti var.Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz?İstiyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya git...'' dedi.