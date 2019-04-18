Başkan Erdoğan 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti! Şanlıurfa'da doluluk yüzde 100'e ulaştı 18.04.2019 16:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Şanlıurfa’da otellerde doluluk oranı yüzde yüz seviyelerine ulaştı.