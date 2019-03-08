Başkan Erdoğan Göbeklitepe açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göbelitepe Ören Yeri açılış programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biraz geç de olsa ülkemizin bir değeri, önemli bir kültür varlığı tescillenmiş oldu. Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımız 77'ye yükseldi. Türkiye gibi her karış toprağı insanlık tarihi aynası olan bir ülkenin UNESCO dünya mirası geçici listesinde 77 eseri olması bizim için kafi değildir" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız." dedi.
Başkan Erdoğan Göbeklitepe açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu08.03.2019 18:59
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