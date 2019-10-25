Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
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