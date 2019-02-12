Başkan Erdoğan: Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz 12.02.2019 14:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan: "Baktılar kurla, faizle, algıyla olmuyor, soğan, patlıcan, biber, domates üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bir anda fiyatlar yarıya indi. Temizlik ürünlerini de satmaya başlayacağız Niye? Çünkü bunlar terör estirdiler terör. Gıdada terör estirenlere gerekli dersi verdik vereceğiz." dedi.