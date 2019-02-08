Başkan Erdoğan: Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta halka hitap ediyor. Erdoğan, "Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız. Bakanlıklarımız çalışmaya başladı" dedi.
Başkan Erdoğan: Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız08.02.2019 15:32
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