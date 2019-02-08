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Başkan Erdoğan: Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız

08.02.2019 15:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta halka hitap ediyor. Erdoğan, "Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız. Bakanlıklarımız çalışmaya başladı" dedi.


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