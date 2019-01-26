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Başkan Erdoğan gençlerin 'darbuka şov'unu izledi

26 Ocak 2019, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat yemeğine katıldı. Erdoğan kendisini karşılayan gençlerden oluşan grubun mini konserini dinledi.


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