Kahramanmaraş mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Gelin İdlib'i güvenli hale getirelim, Münbiç'i sahiplerine teslim edelim." diyerek dünyaya çağrı yaptı.
Başkan Erdoğan: Gelin İdlib'i güvenli hale getirelim23.02.2019 16:17
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