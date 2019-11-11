Başkan Erdoğan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi etkinliğini başlattı 11.11.2019 11:26

Başkan Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlattı. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlattı.



2023 NOKTADA TOPRAKLA BULUŞUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.



Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.



TWİTTER'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Öte yandan Başkan Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" bugün 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti. Erdoğan, Twitter hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.