Başkan Erdoğan: Gaziantep'te yeni şehir hastanesi açacagız 15.03.2019 15:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.. Başkan Erdoğan, ''Sağlıkta son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Dün Bilkent'te 3700 yataklı bir şehir hastanesini açtık. Bir benzerini de inşallah Gaziantep'te açacağız. Gaziantep'e de yakışır. 25 Aralık devlet hastanemizi de 300 yataklı bir ek bina ile büyütüyoruz.'' dedi.