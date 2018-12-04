Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu

"Liderler zirvesinin 13'üncüsü yapmak üzere gitmiştik, Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanlar geçmişi bugünü, G-20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu daha sonra yılda bir yapılmaya başlandı. Adil ve sürdürebilir kalkışma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik. Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik. Gelecek sene Japonya'nın dönem başkanlığında kaliteli alt yapı yatırımlarının artması konusunda da mutabık kaldık."
Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu04 Aralık 2018, Salı
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