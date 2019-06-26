Başkan Erdoğan G-20 gazetesinde dünya liderleri arasında! Bu ifadelerle tanıtıldı 26.06.2019 13:34

İstanbul seçiminin ardından dış politikaya yoğunlaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Japonya'daki G-20 zirvesi... Başkan Erdoğan zirve sırasında ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Ardından da Çin ve Hindistan'a geçecek. Osaka'da özellikle zirve için hazırlıklar kapsamında çıkarılan özel "G-20" gazetesinde liderlere yer verildi. Liderler arasında yer alan Başkan Erdoğan da tanıtıldı. Gazetede, 15 Temmuz'da Fethullahçı Teör Örgütü'nün darbe girişimini başarıyla bertaraf ettiği yazıyor. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın bir çok kez Japonya'ya ziyaretlerde bulunduğu ve anayasa değişikliği ile Türkiye'nin seçilen ilk devlet başkanı olduğu ifadesine de yer verildi. Erdoğan'ın Müslüman bir lider olduğunun da altı çizilmiş.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Japonya ve Çin gezisine çıkıyor. Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu liderlerle görüşecek olan Erdoğan 'ın ikili görüşmelerinin en önemli gündem maddesi ise S 400 ve F 35 projelerinde gelinen sok nokta olacak. Erdoğan, zirvenin ardından başkent Tokyo'ya geçerek Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşecek. Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito ile de görüşmesi beklenen Erdoğan ardından Çin'e geçerek bir çalışma ziyareti yapacak.

G-20 zirvesine katılacak olan Başkan Erdoğan, G-20 gazetesinde dünya liderleriyle birlikte tanıtıldı. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Fethullahçı Teör Örgütü'nün darbe girişimini başarıyla bertaraf ettiğini ifade eden gazete, Türkiye'nin seçilen ilk devlet başkanı olduğunu da yazdı. Ayrıca Erdoğan'ın Müslüman bir lider olduğunun da yer verildi.