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Başkan Erdoğan Fransa'ya özel uçakla gitti

10 Kasım 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'dan hediye edilen Boeing 747-8 jumbo jet ile ilk yurt dışı ziyareti için Fransa'ya doğru havalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.


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