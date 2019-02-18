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Başkan Erdoğan fırsatçılara sert çıktı: Bunun adı vurgundur, soygundur!

18.02.2019 17:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan: ''Devlet olarak bizim nazarımızda insanımızın huzuruna kastedilmesiyle çoluk çocuğumuzun rızkına kastedilmesinde bir fark yoktur. Kimse kusura bakmasın, bunun adı ticaret değil, vurgundur, soygundur.'' dedi.


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