Başkan Erdoğan fırsatçılara sert çıktı: Bunun adı vurgundur, soygundur! 18.02.2019 17:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan: ''Devlet olarak bizim nazarımızda insanımızın huzuruna kastedilmesiyle çoluk çocuğumuzun rızkına kastedilmesinde bir fark yoktur. Kimse kusura bakmasın, bunun adı ticaret değil, vurgundur, soygundur.'' dedi.