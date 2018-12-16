Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terörden temizleyeceğiz 16 Aralık 2018, Pazar

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna harekatın birkaç gün içerisinde başlayacağı ve bölgenin YPG/PKK'lı teröristlerden temizleneceğini açıkladığı konuşma ve daha önce yaptığı 'Kızıl Elma' hedefini açıkladığı tüm sözlerinden derlenen video klip sosyal medyada kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kırdı.