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Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terörden temizleyeceğiz

16 Aralık 2018, Pazar

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna harekatın birkaç gün içerisinde başlayacağı ve bölgenin YPG/PKK'lı teröristlerden temizleneceğini açıkladığı konuşma ve daha önce yaptığı 'Kızıl Elma' hedefini açıkladığı tüm sözlerinden derlenen video klip sosyal medyada kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kırdı.


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