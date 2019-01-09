Başkan Erdoğan FETÖ'cülere seslendi: "Artık sonunuz geldi" 09 Ocak 2019, Çarşamba

"Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. FETO denilen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek."