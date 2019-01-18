Başkan Erdoğan Fazıl Say’ın konserine katıldı 18 Ocak 2019, Cuma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ın davetiyle “Truva Sonatı” konserine katıldı. ATO Congresium’daki konserde Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan da izleyicilerle beraber konser sonunda Say'ı ayakta alkışladı.