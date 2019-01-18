Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ın davetiyle “Truva Sonatı” konserine katıldı. ATO Congresium’daki konserde Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan da izleyicilerle beraber konser sonunda Say'ı ayakta alkışladı.
Başkan Erdoğan Fazıl Say’ın konserine katıldı18 Ocak 2019, Cuma
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say'ın “Truva Sonatı” konserine katıldı
- Başkan Erdoğan Fazıl Say’ın konserine katıldı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say Konseri'nde
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’ydi, köy oldu burası"
- İstanbu trafiğinde 'karne' yoğunluğu!
- CHP'den ABD’ye skandal çağrı: Suriye’de kal!
- Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile görüntüleri ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ile boşanmadan önce ...
- Interpol'ün takibindeydi! Kahramanmaraş'ta ele geçirildi
- AA görüntüledi! Rus askerleri ile YPG'lilerden Münbiç'te ortak devriye
- Başkan Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı kabul etti
- Halkın adamından samimiyet! Başkan Erdoğan Mehmetçik'i hiç yalnız bırakmadı
- Baza içindeki kadın cesedinin sırrı çözüldü!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.