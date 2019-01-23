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Başkan Erdoğan, Fazıl Say'ın babasını ziyaret edecek

23 Ocak 2019, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın Ankara'daki konserine gitti. Babası Ahmet Say, Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı gönderdi. Erdoğan gösterdiği uzlaşıyı bir adım öteye taşıma kararı aldı ve Ahmet Say'ı ziyaret edeceğini söyledi.


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