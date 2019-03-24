Başkan Erdoğan: Fazıl Say 29 Ekim'de konser verecek 24.03.2019 17:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say'ın 29 Ekim'de Beştepe'e konser vereceğini açıkladı. Erdoğan, "İnşallah 29 Ekim'de Fazıl Say'ın bir konseri olacak. Kendisinin inşallah bir bestesi olacak. Ya bizim derdimiz sen hangi zihniyettensin değil. Gelin, tek millet olalım. dedi.